Parçalı Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 15:15

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında Ukrayna olduğunu öne sürdü.

Rusya Güvenlik Konseyi: Moskova'daki terör saldırısının arkasında Ukrayna var
[Fotograf: Reuters]

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay  Patruşev, gazetecilerin Moskova'daki terör saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ mı yoksa Ukrayna mı olduğu yönündeki sorusuna, "Elbette Ukrayna." şeklinde cevap verdi.

Moskova'da terör saldırısı
Moskova'da terör saldırısı

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Moskova saldırısının ardından Avrupa'da terör alarmı
Moskova saldırısının ardından Avrupa'da terör alarmı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

ETİKETLER
Rusya Moskova Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail'in 172 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Yılmaz: Bazı belediye başkanları reklamı için çalışıyor, gerçek belediyecilik yapmıyor
15:56
Gazze’de uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden 18 Filistinli hayatını kaybetti
15:50
İsrailli Bakan'dan ABD destek vermese dahi Refah'a "hemen" kara saldırısı başlatılması çağrısı
15:39
Rus istihbaratı, telefonla terör eylemleri çağrılarına karşı halkı uyardı
15:12
PKK Avrupa'da terör estiriyor
15:10
İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi
Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı
Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı
FOTO FOKUS
PKK Avrupa'da terör estiriyor
PKK Avrupa'da terör estiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ