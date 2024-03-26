İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Hermel kenti yakınlarına hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait hava araçları Lübnan'ın doğusunda bulunan Hermel kenti yakınlarındaki Fara Vadisi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonrası patlama seslerinin duyulduğu ve vurulan noktalardan dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa Suriye sınırında yer alan Hermel kenti yakınlarını hedef alıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 246 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.