Brüksel'de Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların satın alınması yasaklanıyor

Brüksel merkezin yönetiminden sorumlu belediyenin birinci meclis üyesi Benoit Hellings'in sunduğu, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların, kamu ihale usulüyle satın alınmasını yasaklayan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Önergede karar, "uluslararası hukuk, insan hakları, çevre hukuku, sosyal haklar ve işçi haklarına saygı göstermeyen kuruluşlara ekonomik fayda sağlanmaması" olarak gerekçelendirildi.

Daha önce de benzer içerikli bir yasa tasarısı sunulmuştu

Daha önce de Belçika Federal Parlamentosuna benzer içerikli bir yasa tasarısı sunulmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Avrupa Birliği (AB), 2015'te işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilenler ile İsrail'de üretilen malları birbirinden ayırma uygulaması başlatmıştı.

Uygulama, AB'ye üye 27 ülkede etiketleri üzerinden ürünlerin menşeini anlayabilen tüketiciye yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri boykot etme olanağı sağlıyor.