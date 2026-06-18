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Dünya
AA 18.06.2026 12:26

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 16 kişi yaralandı

Rusya’nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Ukrayna’nın bölgeye yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 16 kişi yaralandı

Vorobyov, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun Moskova bölgesine yönelik İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgedeki Jukovskiy şehrinde İHA’nın çok katlı binaya isabet ettiğini ve bina sakinlerinin tahliye edildiğini belirten Vorobyov, saldırı sonucu, Lyubertsi kentinde spor salonu ile sanayi tesisinin hasar gördüğünü, Kotelniki kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde de yangın çıktığını kaydetti.

Vorobyov, "İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor. Saldırıların ardından gerekli çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna İnsansız Hava Aracı (İHA)
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