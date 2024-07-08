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Dünya
AA 08.07.2024 14:35

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını ve hava üslerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlar ile hava üslerine yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını ve hava üslerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus enerji ve ekonomi unsurlarına zarar vermeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, buna karşılık olarak uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına ve hava üslerine yönelik saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen unsurlar vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Ukraynalı yetkililerin, bu saldırıların sivil altyapıya yönelik düzenlendiği yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekilen bakanlık açıklamasında, "söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kiev'de yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntü, yıkımların Ukrayna'ya ait savunma sistemi füzesinin düşmesi sonucu oluştuğunu gösteriyor. Kiev yönetimi, her seferinde NATO zirvesi öncesi histeriye kapılıyor. Bu tür provokasyonların amacı, Kiev yönetiminin finanse edilmesini ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e yoğun füze saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıda bir çocuk hastanesi, sivillerin yaşadığı binalar ile altyapının hasar gördüğünü bildirmişti.

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