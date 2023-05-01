Parçalı Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.05.2023 15:36

Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece Ukrayna'da askeri sanayi tesislerine yönelik denizden ve havadan uzun menzilli füzelerle saldırı düzenleyerek mühimmat, silah ve askeri teçhizat üreten işletmelerin çalışmalarını aksattıklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenledik
[Fotograf: AA]

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk yönünde Bahmut (Artyömovsk) şehrinin batı kısmında Rus saldırı müfrezelerinin Ukrayna birliklerini etkisiz hale getirdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin saldırı müfrezelerinin eylemlerini desteklediğini ve Ukrayna birliklerini kanatlarda sıkıştırdığını ifade etti.

Donetsk bölgesindeki Kalinovka, Çasov Yar, Nikolayevka ve Stupoçki'de Ukrayna askerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini aktaran Konaşenkov, son bir gün içinde bu bölgede Rus savaş uçaklarının 6 sorti yaptığını, topçu birliklerinin 64 atış gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Konaşenkov, söz konusu bölgede 330'a yakın Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

Bu gece Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini vurduklarını kaydeden Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine denizden ve havadan fırlatılan uzun menzilli silahlarla grup füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, hedefine ulaştı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu. Ukrayna askeri birlikleri için mühimmat, silah ve askeri teçhizat üretimi yapan işletmelerin çalışmaları aksatıldı." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Legolardan yapılan bio yazıcıyla deri hücreleri üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Berlin'de başörtülü Müslüman bir kadının saldırıya uğradığı ortaya çıktı
16:03
Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı
16:22
Munzur Çayı'na düşen otomobile ulaşıldı
16:50
Milli Muharip Uçağın adı KAAN oldu
16:50
Milli kanatlardan gövde gösterisi
15:04
Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
MİT'in, dün Suriye'de etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde liderinin bulunduğu bina
MİT'in, dün Suriye'de etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde liderinin bulunduğu bina
FOTO FOKUS
MİT'in Suriye'deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu
MİT'in Suriye'deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ