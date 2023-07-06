Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 19:50

Rusya: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı üretimli zırhlı araçların depolandığı yerlerin, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıkladı.

Rusya: Ukrayna'da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin, Ukrayna'daki saldırılarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece, Ukraynalı Silahlı Kuvvetlerinin askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkezlere, yabancı üretimli zırhlı araçların depolandığı yerlere yönelik denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla yoğun saldırı düzenledi." dedi.

Konaşenkov, saldırıda belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ileri sürdü.

Ukrayna'nın stratejik güçlerinin kayba uğradığını savunan Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 451 uçak, 241 helikopter, 4 bin 908 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 547 tank ve zırhlı araç, 1135 çok namlulu roketatar, 5 bin 356 obüs ve havan topu ile 11 bin 468 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Sudan hükümeti HDK'yi devleti yok etmeye çalışmakla suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
Trump Obama'nın evinin adresini paylaştı
20:42
THY haziranda 7,7 milyon yolcu taşıdı
20:35
Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü
20:05
Almanya Parlamentosu'nda ötanazi yasa tasarıları kabul edilmedi
19:49
Sudan hükümeti HDK'yi devleti yok etmeye çalışmakla suçladı
19:47
BM: Myanmar'daki kriz tahammül edilemez hale geldi
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
ABD'de kargo gemisinde yangın çıktı: 2 itfaiyeci öldü
FOTO FOKUS
Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü
Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ