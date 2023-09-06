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Dünya
AA 06.09.2023 17:45

Rusya: Ukrayna’da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da orduya ait sabotaj gruplarının eğitim üssünü uzun menzilli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Rusya: Ukrayna’da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bazı hedeflere yönelik saldırı yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu gece Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının eğitim üssüne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Hedefler vuruldu. Saldırı amacına ulaştı.” ifadelerine yer verildi.

“Zaporijya yönünde Rus ordusunun pozisyonunda değişiklik yok”

Rus birliklerinin Zaporijya yönünde Verbovoye ve Rabotino yerleşim bölgelerine yönelik Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttüğü kaydedilen açıklamada, “Rus birliklerinin taktik pozisyonunda herhangi bir değişiklik yok.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna’ya ait 467 uçak, 248 helikopter, 6 bin 426 insansız hava aracı, 435 hava savunma füze sistemi, 11 bin 696 tank ve zırhlı araç, 1148 çok namlulu roketatar, 6 bin 253 obüs ve havan topu, 12 bin 749 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.

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