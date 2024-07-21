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Dünya
AA 21.07.2024 17:48

Rusya: Ukrayna'da, Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Pesçanoye Nijne ve Luhansk bölgesinde Rozovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da, Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim birimini ele geçirdik
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin iki yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Başarılı eylemlerin sonucu olarak 'Batı' birliklerine bağlı askerler Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde Rozovka yerleşim birimini ve Harkiv bölgesinde Pesçanoye Nijne yerleşim birimlerini kurtardı, ayrıca daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi." denildi.

Gün içerisinde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir Mi-8 askeri helikopteri, Fransa üretimi 2 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 2 HIMARS sisteminden fırlatılan roket ve 40 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca bir HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 400 tona kadar mühimmatın yer aldığı bir deponun yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

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