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Dünya
AA 21.07.2024 15:01

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in cuma ve cumartesi günü Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, "İşgal güçleri, dün akşamdan beri Batı Şeria'da en az 26 vatandaşı gözaltına aldı. Bunlar arasında gazeteci Hamza Cabir de var." denildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 750'den fazla olduğu duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.

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