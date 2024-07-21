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Dünya
AA 21.07.2024 12:00

Donald Trump, yardımcı adayı Vance ile beraber ilk kez seçim kampanyasına katıldı

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı adayı seçtiği Ohio Senatörü James David Vance ile 5 Kasım'daki seçimler için yürüttükleri kampanyada ilk kez beraber mitinge katıldı.

Donald Trump, yardımcı adayı Vance ile beraber ilk kez seçim kampanyasına katıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından Michigan'da düzenlenen mitingde konuştu.

Vance ile birlikte sahneye çıkan Trump, "Benim demokrasi için tehdit oluşturduğumu söyleyip duruyorlar. Geçen hafta demokrasi için kurşun yedim." dedi.

Trump, "Şu anda Demokrat Parti patronları, sahtekar Joe Biden'ı oy pusulasından çıkarmak için kendi partilerinin ön seçim sonuçlarını reddetmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

2020'deki seçimlerin "çalındığını" savunan Trump, yeniden böyle bir şey olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Trump, hakkındaki davalara ilişkin ise "Kaybetmemin tek yolu, sahtekar yargıçlardır. Ne olursa olsun bunu reddedeceğiz." dedi.

Eski Başkan, düzensiz göçmenler konusunda da "toplu sınır dışı etme" taahhüdü verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine yönelik suikast girişimini duyduktan sonra "güzel bir not" yazdığını ifade eden Trump, Şi'nin çok zeki biri olduğunu ve onunla çok iyi anlaştığını söyledi.

Öte yandan Vance, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirerek, "Harris benden hoşlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Vance, ABD'nin dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara katılma konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu bizim işimiz değil, buna karışmamalıyız." dedi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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