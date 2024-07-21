Güney Koreli sporcular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürüyor. Dünyanın dört bir yanında sporcular, olimpiyat yarışı için gece gündüz çalışıyor. 26 Temmuz'da başlayacak dünyanın en büyük spor organizasyonu için Güney Kore'de de hummalı bir hazırlık var.

Badminton'dan yüzmeye 22 dalda 140'tan fazla sporcu Güney Kore'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek.

"Spor köyü"nde hazırlanıyorlar

Antrenmanlar, Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi'ne bağlı bir spor köyü olan Jincheon Ulusal Eğitim Merkezi'nde sürdürülüyor.

1 milyon 41 bin 180 metrekarelik devasa spor köyünde sporcuların eğitim ve sağlığı için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Jincheon Ulusal Eğitim Merkezi, 35 spor dalından bin 150'den fazla sporcunun çalışabileceği şekilde tasarlanmış antrenman tesislerinden oluşuyor.

Sporcular ülkelerini temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor

Olimpiyat Oyunlarına sayılı günler kala çalışma tempolarını artıran sporcular müsabakalarda ülkelerini temsil edecekleri için heyecanlı.

Yüzücü Kim Woo-Min çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünlerde çok çalışıyorum ve sıkı antrenman yapıyorum. Paris Olimpiyat Oyunlarına katılacağım için çok gururluyum ve iyi bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Cimnastikçi Shin Sol-Yi de "Kore'yi temsil ettiğim ve milli takımla Paris Olimpiyat Oyunları'na katıldığım için çok gururluyum. Tüm Koreliler izleyeceği, bizlerden yüksek beklentileri olacağı için de güzel sonuçlar almak istiyorum" sözlerini kullandı.

Paralimpik sporcular da sıkı bir çalışma temposu içerisinde

28 Ağustos - 8 Eylül arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde, Incheon Ulusal Eğitim Merkezi'nde de hummalı bir hazırlık var.

184 bin 70 metrekarelik bir alan üzerine kurulu spor köyünde 19 dalda ter döken sporcular antrenman yapıyor.

Paralimpik Oyunları'na yaklaşık 1 ay kala sporcular büyük heyecan içinde. 81 Koreli paralimpik atlet Paris'te 16 dalda madalya için mücadele edecek.

Koreli Paralimpik Eskrimci Cho Eun-Hye yaşadığı duyguları ve hedeflerini "Milli takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çok sıkı çalışıyoruz ve antrenman yapıyoruz. Nihai hedefim iyi bir sonuç elde etmek ve ülkeme katkı sağlamak" sözleriyle anlattı.

Kamera: Şemi Demirel

Kurgu: Burak Can Yıldırım