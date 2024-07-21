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Dünya
AA 21.07.2024 17:46

İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Filistinlilerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ketinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, Refah'ta düzenlenen İHA saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin hastaneye getirildiği aktarıldı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir apartmanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi.

Sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları hala tahliye etmeye çalıştıkları ifade edilen açıklamada, rakamlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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