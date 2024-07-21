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Dünya
AA 21.07.2024 16:02

NYT: Gizli Servis, Trump için daha fazla koruma ve kaynak talebini reddetti

The New York Times (NYT) gazetesi, eski ABD Başkanı Donald Trump için son 2 yılda yapılan daha fazla koruma ve kaynak talebinin ABD Gizli Servisi tarafından reddedildiğini belirtti.

NYT: Gizli Servis, Trump için daha fazla koruma ve kaynak talebini reddetti
[Fotograf: Reuters]

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, NYT'ye yaptığı açıklamada, Trump için yapılan ilave koruma ve kaynak talebinin geri çevrildiğini doğruladı.

Gizli Servis'in "devamlı bir tehdit ortamında" çalıştığını belirten Guglielmi, etkinliklere gönderebilecekleri kaynakların kısıtlı olduğunu ifade etti.

Guglielmi, Gizli Servis'in ilave kaynak sağlayamadığı durumlarda da Trump'ın katılacağı etkinlikler için yerel kolluk kuvvetlerinden destek istediklerini aktardı.

NYT'ye konuşan yetkililer de Trump'ın seçim kampanyasının son iki yıl içinde Gizli Servis'ten ilave güvenlik talep ettiği ancak bu taleplerin karşılanmadığını kaydetti.

Gizli Servis, suikast girişimi sonrası eleştirilmişti

ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

ABD basını, bir keskin nişancının Trump'ın 150 metre uzağına nasıl konuşlanabildiğini sorgularken, ABD Gizli Servisi keskin nişancılarının neden vakitlice hareket etmediği tartışma konusu olmuştu.

Trump'ı seçim mitingi sırasında korumakla yükümlü olan ve suikast girişiminin ardından güvenlik zafiyeti olduğu yönünde yoğun eleştiriye maruz kalan Gizli Servis, olayla ilgili bağımsız soruşturmaya destek vereceğini bildirmişti.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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