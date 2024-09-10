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Dünya
AA 10.09.2024 13:04

Rusya: Ukrayna'da ağustostan bu yana 1000 kilometrekare toprak ele geçirdik

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rus ordusunun ağustos başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 1000 kilometrekare toprak ele geçirdiğini belirterek, "Onlar (Ukraynalılar), her gün 28 kilometrekare kaybediyor" dedi.

Rusya: Ukrayna'da ağustostan bu yana 1000 kilometrekare toprak ele geçirdik

Rusya'daki "Rossiya-24" televizyon kanalına röportaj veren Şoygu, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun ağustos başında Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğini hatırlatan Şoygu, "Ukrayna, Donbas konusunda dikkatimizi dağıtarak Kursk'a askerlerimizi sevk etmemizi sağlamayı hedefliyordu. Ancak yeterli sayıda askerimiz var" diye konuştu.

Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediğini belirterek, "Onlar (Ukraynalılar), her gün 28 kilometrekare kaybediyorlar. Bundan ziyade onlar, her gün 2 bin askerini kaybediyor. Ağustos ve bu ayın 8 gününde 1000 kilometrekareye kadar toprak kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimalini değerlendiren Şoygu, şöyle konuştu:

"Teröristlerle müzakere etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Onlar, terörist. Çünkü Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik saldırı düzenleme çabası nükleer terör. Ukraynalı askerler Kursk NGS'yi ele geçirmek istedi. Onları (Ukraynalı askerleri) topraklarımızdan atıncaya kadar, elbette herhangi bir müzakere yapmayacağız."

Şoygu, müzakerelerde 2022'de sağlanan İstanbul anlaşmalarının baz alınabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin daha önce nükleer ve enerji tesislerine, Karadeniz'deki ticari sivil filolara saldırılmaması teklifini yaptığını dile getiren Şoygu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu teklifi kabul etme kararı aldı. Ancak Ukraynalılar bir süre sonra bunu kabul etmedi ve buna şaşırdık. Kursk'taki olaylar başladığında her şeyi anladık" dedi.

"Gazze'de insani yardımın sağlanması gerekiyor"

Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Şoygu, burada yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığını ve bunlardan kadın ve çocuk dahil 40 binden fazla insanın öldürüldüğünü belirterek, "İnsani yardımın sağlanması konusunda çalışmaların yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

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