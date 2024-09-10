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Dünya
AA 10.09.2024 12:25

İngiltere ve Galler'de hapishanelerdeki doluluk nedeniyle bin 750 mahkum erken tahliye edilecek

İngiltere ve Galler'de yaklaşık bin 750 mahkumun, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak için erken tahliye edileceği açıklandı.

İngiltere ve Galler'de hapishanelerdeki doluluk nedeniyle bin 750 mahkum erken tahliye edilecek

İngiliz hükümeti, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla tasarlanan planın parçası olarak cinsel suçlar, ciddi şiddet ve terörizm suçları ile aile içi istismar içeren bazı suçlar hariç yaklaşık bin 750 mahkumun erken tahliye edileceğini duyurdu.

Böylelikle, 5 yıldan az hapis cezasına çarptırılan suçlular, cezalarının yarısı yerine yüzde 40'ını tamamladıktan sonra serbest bırakılacak.

İngiliz hükümetinin Estonya'da cezaevi kiralayabileceği öne sürüldü
İngiliz hükümetinin Estonya'da cezaevi kiralayabileceği öne sürüldü

Cezaevleri Başmüfettişi, erken tahliyenin "riskli" olabileceği uyarısı yaptı

İngiltere ve Galler Cezaevleri Başmüfettişi Charlie Taylor, konuya ilişkin Sky News kanalına yaptığı açıklamada, suçluların bu şekilde erken tahliyesinin "riskli" olacağı uyarısında bulundu.

Taylor, gelecek ay yaklaşık 2 bin kişinin daha tahliye edileceğine işaret ederek, "Bu da kaçınılmaz olarak yerel topluluklara bazı riskler getirecek ve zaten gergin olan denetimli serbestlik hizmetleri üzerinde daha fazla baskı yaratacak" dedi.

İngiltere'nin Estonya'da cezaevi kiralayabileceği gündeme geldi

İngiliz hükümetinin, hapishanelerdeki doluluk oranının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralayabileceği iddiası gündeme gelmişti.

İngiltere ve Galler'de 1991'de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkum sayısı, geçen hafta 88 bin 521'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde geçen ay sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.

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