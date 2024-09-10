Parçalı Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2024 13:11

Katil İsrail ordusunun saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'nde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail savaş uçaklarının Kıyzan en-Neccar Mahallesinde "el-Büyük" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk, 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Refah'a saldırısında 3 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı
13:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:28
Süper Tayfun Yagi, ardında yıkım bıraktı
13:26
Büyükçekmece'de yıkımına başlanan riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı
13:25
Rusya: Ukrayna'da ağustostan bu yana 1000 kilometrekare toprak ele geçirdik
13:16
İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı
Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor
Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor
FOTO FOKUS
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ