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Dünya
AA 10.09.2024 11:56

Katil İsrail'in Refah'a saldırısında 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Refah'a saldırısında 3 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Refah kentinin El-Meşru bölgesinde sivilleri hedef alan bombardıman sonucu 3 kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail ordusunun günün ilk saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 40 Filistinli ölmüş, 60'ı da yaralanmıştı.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinde seyyar satıcının etrafındakileri hedef alan saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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