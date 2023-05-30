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Dünya
AA 30.05.2023 17:26

Rusya: Ukrayna yönetiminin terör saldırılarına karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetiminin "terör saldırılarına" karşı önlem alma hakkını saklı tuttuklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna yönetiminin terör saldırılarına karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, 8 uçak tipi İHA'nın kullanıldığına ve bunların Rus hava savunma sistemlerince vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu sabah başkent Moskova ve Moskova bölgesine yönelik terör saldırıları düzenleme girişimlerini şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırıların, Ukrayna yönetimi tarafından planlandığı ve gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri açıdan herhangi bir anlamı olmayan saldırılar, panik yaratma amacıyla yalnızca sivillere yönelik yapılıyor. Batı'nın desteği, Ukrayna yönetimini terör eylemleri, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve savaş suçları dahil pervasızca suç içeren eylemlere itiyor. NATO yetkililerinin, Kiev yönetiminin Rus topraklarına saldırmayacağına dair verdiği sözleri ikiyüzlüdür. Rus tarafı, Kiev rejiminin terör saldırılarına karşı en sert önlemleri alma hakkını kendisinde saklı tutar."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki İHA saldırıları sonucu bazı binaların hasar gördüğü, ölü ve yaralıların olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığının da ceza kanunu gereği Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı arananlar listesine dahil ettiği bilgisi paylaşıldı.

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