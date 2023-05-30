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Dünya
AA 30.05.2023 17:22

Putin: Moskova’ya yönelik İHA saldırıları "terör eylemi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya bugün yapılan insansız hava araçları (İHA) saldırısının "terör eylemi" olduğunu söyledi.

Putin: Moskova’ya yönelik İHA saldırıları "terör eylemi"

Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Moskova'ya yapılan İHA saldırısını değerlendirdi.

Ukrayna’daki karar alma merkezlerine yönelik saldırılar yapabileceklerini söylediklerine işaret eden Putin, “2-3 gün önce vurduğumuz Ukrayna’nın askeri istihbarat merkezi de söz konusu karar alma merkezleri arasında yer alıyor.” dedi.

Putin, Ukrayna yönetiminin buna yanıt olarak farklı bir yol seçtiğine dikkati çekerek, “Rusya'yı ve Rus vatandaşlarını sindirmeye çalışma ve sivil binalara saldırma yolunu seçtiler. Bu da elbette bunun 'terör eylemi' olduğuna yönelik açık bir işarettir.” ifadesini kullandı.

Moskova’daki hava savunma sisteminin, saldırıya karşı başarılı şekilde çalıştığını aktaran Putin, “Yine de üzerine çalışılması gereken konular var. Başkentin hava savunmasını güçlendirmek için yapılması gerekenler genel olarak net ve biz de yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Ukrayna'yı Rusya'yı kışkırtmakla suçladı

Putin, Rusya’yı “kışkırtmaya çalışmanın” endişe verici olduğunun altını çizerek, “Görünüşe göre buna güveniyorlar ve bizi benzer eylemleri yapmaya kışkırtıyorlar. Bu konuda ne yapacağımızı göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Ukrayna yönetiminin süreci tehlikeli bir noktaya götürdüğüne işaret eden Putin, “Ukrayna'daki sivil halka karşı başlatılan topyekun terör nedeniyle şu anda konuşamayan Ukrayna vatandaşlarının, ülkelerindeki mevcut yönetimin neyi zorlamaya çalıştığını bilmeleri ve diğer tehditleri de anlamaları gerekiyor.” açıklaması yaptı.

Söz konusu “diğer tehditlere” ilişkin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma dikkati çeken Putin, “Örneğin; Zaporijya Nükleer Santrali’nin çalışmalarını engellemek veya nükleer sanayiyle bağlantılı bazı 'kirli’ araçları kullanmak gibi tehditler var, akıllarında ne tür fikirler olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

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