ABD HIMARS'ları Deyrizor'a gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek veriyor.

Terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde üsleri bulunuyor.

Bu üslere zaman zaman İran destekli yabancı teröristlerin saldırdığını iddia ediyor.

ABD ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki petrol ve doğal gaz sahalarında bulunan bu üslerini takviye etti.

Kaynaklara göre Deyrizor'daki ABD üslerine, orta menzilli ve güdümlü çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'lar sevk edildi.

Sistem Haseke'de de bulunuyor.

Fırat Nehri'nin doğu yakasında konuşlanan sistemin amacının, nehrin batı yakasındaki İran destekli terörist grupların saldırılarına karşılık vermek olduğu ifade edildi.