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Dünya
AA 30.05.2023 16:35

Almanya, enerji teşvikleri suistimallerine ilişkin soruşturmayı genişletiyor

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), enerji tedarikçilerinin enerji fiyatlarındaki üst sınırı kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturmanın genişletileceğini duyurdu.

Almanya, enerji teşvikleri suistimallerine ilişkin soruşturmayı genişletiyor
[Fotograf: Reuters]

Almanya Federal Kartel Dairesi'nden yapılan açıklamada, daha önce doğal gaz tedarikçilerinin müşterilerden fazla ücret alıp almadığının soruşturulmaya başlandığı hatırlatıldı.

"Şimdi de ülkedeki ısı tedarikçisi şirketler, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak için Alman hükümeti tarafından enerji fiyatlarına getirilen üst sınırı kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturmaya dahil edildi" denilen açıklamada, Kartel Dairesi'nin elektrik sektöründeki şirketleri de inceleyeceği bildirildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, özellikle "enerji fiyatları üst sınırı" kapsamında avans ödemesi başvurusunda bulunan ısıtma tedarikçilerini inceleyeceklerini aktardı.

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