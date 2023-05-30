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Dünya
AA 30.05.2023 16:24

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda 850 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda 850 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu
[Fotograf: AFP]

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Direktörü Eddie Rowe, çevrim içi katıldığı toplantıda, çatışmaların devam ettiği Hartum'a ilk gıda yardımının 27 Mayıs'ta başladığını bildirdi.

Rowe, "Çatışmaların tarafı olan Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrol ettiği bölgelerdeki 15 bin Sudanlıya yardım ulaştırıldı. Güvenlik durumuna bağlı olarak daha fazla gıda yardımı öngörülmüştü. WFP, Hartum'da 500 bin kişiye ulaşmayı planladı. Geçen hafta Port Sudan'da yerinden edilmiş 4 bin kişiye gıda dağıtımı başladı. WFP, Sudan'daki desteğini hızla artırarak ülke genelindeki 725 bin civarında kişiye acil gıda ve beslenme yardımı ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'daki 13,6 milyon çocuğun "hayat kurtaran desteğe" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sudan'daki çatışmalarda, yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ve binlercesinin sakat kaldığını vurgulayan Elder, çatışmanın taraflarına "çocukları korumaları yönünde" çağrıda bulundu.

Elder, UNICEF'in Sudan'daki 10 milyon çocuğa destek olmak için 838 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattığını hatırlatarak, şimdiye kadar bu tutarın yüzde 5'inin toplandığını dile getirdi.

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