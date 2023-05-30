İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'da

Aliyev, Herzog'u resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve İsrail milli marşlarının okunduğu törenin ardından cumhurbaşkanları beraberlerindeki heyetleri birbirlerine takdim etti.

Törenin ardından Aliyev ve Herzog önce baş başa sonra heyetlerin katılımıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, heyetler arası toplantıda Herzog'un ziyaretinin Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük ivme kazandıracağını anlattı.

Herzog'un ziyareti sonrasında iki ülke ilişkilerinde olumlu dinamiğe şahit olacaklarını belirten Aliyev, "Ticaret, enerji, güvenlik gibi farklı alanlarda birçok çalışma yapmış olmamıza rağmen yine de büyük potansiyele sahip olduğumuza kesinlikle eminim. Yapılacak çok şey var. Azerbaycan ziyaretinizi tarihi bir ziyaret olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Herzog da Azerbaycan'da bulunmaktan onur ve memnuniyet duyduğunu söyledi.

Azerbaycan'a açık yüreklilikle ve iki halk arasındaki büyük dostlukla geldiklerini belirten Herzog, "Bu millet sizin merhum babanızı yetiştirdi. Siz de onun yolundan giderek muhteşem bir ülke yaratmışsınız ve bu ülke bugün birçok konunun merkezi haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Herzog, iki ülke arasındaki ortaklığın müzakere ettikleri birçok konunun temelini oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun uluslarımıza birçok düzeyde mesaj niteliği taşıdığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu, Yahudi ve Müslümanların birlikte barışa doğru adım atmaları, açık diyaloğa girmeleri ve dünyanın iyiliği için birlikte çalışmaları halinde büyük işler başarabileceklerinin mesajıdır. İkincisi, ilişkilerimiz stratejik ilişkileridir çünkü, biz barış, refah ve kalkınma açısından tüm bölgeyi etkiliyoruz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sizi İsrail'de ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Görüşmeler kapsamında iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında sağlık ve tıp bilimi alanında 2023-2028 işbirliği planı imzalandı.