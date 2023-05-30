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Dünya
AA 30.05.2023 15:53

Filipinler'de Betty Kasırgası: Binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'de etkili olan Betty Kasırgası nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken şiddetli rüzgarlar uçak seferlerinin aksamasına yol açtı.

Filipinler'de Betty Kasırgası: Binlerce kişi tahliye edildi

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, saatteki hızı 185 kilometreye ulaşan kasırganın 11 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkilediği, 5 binden fazla kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Betty Kasırgası'nın Cagayan, Luzon, Batı Visayas ve Cordillera bölgelerinde etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, halihazırda 3 bin 483 kişinin geçici sığınaklarda kaldığı ifade edildi.

Manila Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da şiddetli rüzgarlar nedeniyle en az 14 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Betty Kasırgası'nın yarına kadar şiddetini artırması beklenirken, yetkililer okullarda eğitime ara vermişti.

Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

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