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Dünya
AA 30.05.2023 15:20

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Portekiz Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı (De Sousa), NATO'daki müttefikimiz Türkiye'nin yeni dönemi için görevine yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti." ifadesi kullanıldı.

Dünya liderlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikleri sürüyor.

Çok sayıda ülkenin lideri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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