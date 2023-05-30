Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 30.05.2023 15:17

Çin'in yeni taykonot ekibi uzaya ulaştı

Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibi yolladı. Taykonotların istasyonda 5 ay görev yapması bekleniyor. 3 kişilik ekibin istasyona varmasıyla Dünya yörüngesinde aynı anda bulunan insan sayısı 17'ye yükselerek rekor kırdı.

Çin'in yeni taykonot ekibi uzaya ulaştı

Uzay aracı, Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Üç taykonot, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak.

Uzay istasyonunda 5 ay görev yapacak ekipte ilk kez bir sivil de yer alıyor.

Uzay mühendisliği profesörü Gui Hayçao, 2 taykonotla birlikte genel görelilik deneyleri ve uzay-zaman frekans testleri yürütecek.

Ekibin istasyona ulaşmasıyla birlikte, Dünya yörüngesinde aynı anda bulunan insan sayısı da 17'ye yükselerek rekor kırdı.

Çin, ABD'nin, uzay araştırmaları alanındaki iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu tamamlamak için çalışmalar yürütüyor 

ETİKETLER
Çin Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Fransa'da emeklilik reformunu iptal tasarısının mecliste görüşülmesine yeşil ışık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
16:14
Fransa'da Korsikalı aktivistin hapishanede öldürülmesinde yönetim kusurlu bulundu
16:10
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'da
16:12
Trakya'da sağanak etkili oldu
16:00
Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi
15:57
Rusya: Ukrayna’daki merkezi karar alma noktalarını vurduk
Mısır’da 2 mumyalama atölyesi keşfedildi
Mısır’da 2 mumyalama atölyesi keşfedildi
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ