Çin'in yeni taykonot ekibi uzaya ulaştı

Uzay aracı, Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Üç taykonot, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak.

Uzay istasyonunda 5 ay görev yapacak ekipte ilk kez bir sivil de yer alıyor.

Uzay mühendisliği profesörü Gui Hayçao, 2 taykonotla birlikte genel görelilik deneyleri ve uzay-zaman frekans testleri yürütecek.

Ekibin istasyona ulaşmasıyla birlikte, Dünya yörüngesinde aynı anda bulunan insan sayısı da 17'ye yükselerek rekor kırdı.

Çin, ABD'nin, uzay araştırmaları alanındaki iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu tamamlamak için çalışmalar yürütüyor