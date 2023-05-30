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Dünya
TRT Haber 30.05.2023 14:51

Azerbaycan'da Türk Yatırım Fonu'na onay

Azerbaycan Milli Meclisi, Türk Yatırım Fonu'nun kuruluşuna dair anlaşmayı onayladı. Fon, Türk Devletleri'nin ekonomik kalkınmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Azerbaycan'da Türk Yatırım Fonu'na onay

Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugünkü oturumunda Türk Yatırım Fonu Kuruluş anlaşmasının kabulüne dair kanun tasarısı görüşüldü.

Kurucuları Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın olduğu fonun kuruluşuna dair tasarı Milli Meclis'te kabul edildi.

Tasarı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.

Sermayesi ilk etapta 500 milyon dolar olacak fon İstanbul'dan yönetilecek.

Fon, Türk devletleri teşkilatında üyeler arası ticaret ile ekonomik iş birliğini destekleyecek.
 

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