Azerbaycan'da Türk Yatırım Fonu'na onay

Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugünkü oturumunda Türk Yatırım Fonu Kuruluş anlaşmasının kabulüne dair kanun tasarısı görüşüldü.
Kurucuları Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın olduğu fonun kuruluşuna dair tasarı Milli Meclis'te kabul edildi.
Tasarı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.
Sermayesi ilk etapta 500 milyon dolar olacak fon İstanbul'dan yönetilecek.
Fon, Türk devletleri teşkilatında üyeler arası ticaret ile ekonomik iş birliğini destekleyecek.