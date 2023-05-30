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Dünya
AA 30.05.2023 14:40

AB ve ABD'li yetkililer ticaret ve teknolojiyi masaya yatıracak

Avrupa Birliği (AB) ile ABD yetkilileri, yarın gerçekleştirecekleri toplantıda, yapay zeka, gelişen teknolojiler, sanal platformlar, ticaret ve yatırım gibi konuları ele alacak.

AB ve ABD'li yetkililer ticaret ve teknolojiyi masaya yatıracak

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin 4'üncü bakanlar toplantısı, AB Dönem Başkanı İsveç'in Lulea şehrinde yarın gerçekleştirilecek.

Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu üyesi Thierry Breton bir araya gelecek.

AB ve ABD'li temsilciler görüşmelerde önemli ticari ve teknolojik konularda ortak yaklaşım belirlenmesine ve iş birliğini artırmaya odaklanacak.

Yapay zeka, gelişmekte olan teknolojiler, çevrim içi platformlar, sürdürülebilir ticaret, ihracat kontrolleri ve yatırım taraması ile ticaretin kolaylaştırılması AB ve ABD arasında değerlendirilecek ana konular arasında.

AB ve ABD arasında 2021 yılında başlatılan Ticaret ve Teknoloji Konseyi bu alanlarda iş birliğinin ilerletilmesini ve yaşanan anlaşmazlıkların diyalog ortamında giderilmesini hedefliyor.

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