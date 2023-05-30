İtalya'daki tekne kazasında ölenlerin arasında istihbarat görevlilerinin olduğu belirtildi

Maggiore Gölü'nde pazar akşamı bir teknenin alabora olduğu kazaya dair ilk çıkan haberlerde, ölenlerin doğum günü kutlaması için bir araya gelen turistler olduğu ifade edilse de İtalyan basınında "007'lerin tekne kazası" başlıklarıyla çıkan haberler, teknede İtalyan ve İsrailli istihbarat görevlilerinin olduğunu ortaya koydu.

Hayatını kaybedenlerden 62 yaşındaki Claudio Alonzi ile 53 yaşındaki Tiziana Barnobi'nin İtalyan Enformasyon ve Dış Güvenlik Ajansı (AISE) mensubu olduğu belirtilirken ölen İsraillinin ise 53 yaşındaki emekli güvenlik görevlisi Shimoni Erez olduğu kaydedildi. Tekne faciasında ölen diğer kişinin ise gezi teknesinin kaptanının eşi olup İtalya'da oturum izni bulunan 50 yaşındaki Rus vatandaşı Anna Bozhkova olduğu ifade edildi.

Haberlerde, 16 metre uzunluğundaki teknenin 15 kişi kapasiteli olduğu ancak olay anında teknede 20'den fazla kişinin bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu 4 kişinin, batan teknede mahsur kalıp çıkamadıkları için hayatlarını kaybetmiş olabileceği kaydedildi.

La Repubblica gazetesinin haberinde de faciadan kurtulan diğer İsraillilerin askeri uçakla Tel Aviv'e döndükleri belirtildi.

Corriere della Sera gazetesinin haberinde yer verdiği; resmi kaynaklara dayanmayan bir iddiaya göre, İsrailli istihbaratçıların belge değişimi için İtalya'ya gelmiş olabileceği ancak dönüş uçaklarını kaçırmaları sebebiyle seyahatlerini 2 gün daha uzatma kararı almış olabilecekleri aktarıldı. Haberde, tekne gezintisinin sonradan planlandığı iddiasına yer verildi.