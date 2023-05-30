Sağanak Yağışlı 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.05.2023 13:33

Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor

Danimarka'nın, NATO harcama hedefleriyle uyumlu olarak gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planladığı bildirildi.

Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor
[Depophotos]

Yerel basında yer alan haberlere göre, Danimarka’nın savunma harcamalarını 10 yılda 3'e katlayarak 21 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.

Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, basın toplantısında, ülkesinin savunma ve güvenlik politikasında "bir dönüm noktasında" olduğunu ifade etti.

Bakan Poulsen, "Avrupa’da savaş var ve biz barışı cepte göremeyiz daha fazla." dedi.

Harcamaların artırılmasına ilişkin kararın, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması hedefine yönelik olduğu belirtildi.

ETİKETLER
Danimarka
Sıradaki Haber
KFOR, Kosova'da yaralanan asker sayısının 30 olduğunu açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
İtalya'daki tekne kazasında ölenlerin arasında istihbarat görevlilerinin olduğu belirtildi
14:36
YSK Başkanı Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
14:18
Tekirdağ'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:10
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
13:56
THY, en güçlü hava yolu markaları sıralamasında 8'inci sıraya yükseldi
13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların dört yavrusu oldu
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
Jeotermal serada 2 bin ton domates üretilecek
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ