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Dünya
AA 30.05.2023 13:20

Kremlin: Moskova'ya İHA saldırısı, Ukrayna'daki karar alma merkezine saldırımızın yanıtı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'ya yapılan saldırıyı Ukrayna'nın düzenlediğini belirterek, "Saldırının, Ukrayna'daki karar alma merkezlerinden birine gerçekleştirdiğimiz başarılı saldırıya yanıt olarak Kiev rejimi tarafından yapıldığı son derece açık." dedi.

Kremlin: Moskova'ya İHA saldırısı, Ukrayna'daki karar alma merkezine saldırımızın yanıtı
[Fotograf: AA]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Moskova'ya yapılan İHA saldırısını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini anlatan Peskov, "Putin'in çalışmaları bugün oldukça erken başladı. Rusya Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlardan, Moskova ve bölge belediye başkaları ile Rusya Acil Durumlar Bakanlığından doğrudan bilgiler aldı." diye konuştu.

Saldırıların Ukrayna yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Peskov, "Saldırının, Ukrayna'daki karar alma merkezlerinden birine gerçekleştirdiğimiz başarılı saldırıya yanıt olarak Kiev rejimi tarafından yapıldığı son derece açık. Söz konusu saldırı pazar günü yapılmıştı." dedi.

Peskov, söz konusu saldırıların, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" haklılığını da gösterdiğini söyledi.

Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lar ile saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet ettiği binalarda hasarlar oluşmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısıyla ilgisi olmadığını belirtmişti.

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