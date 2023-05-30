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Dünya
AA 30.05.2023 13:47

AB, yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısını iki katına çıkardı

Avrupa Birliği (AB), yaklaşan yaz mevsimi öncesinde orman yangınlarıyla mücadele için yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısını iki kat artırarak 28'e çıkardı.

AB, yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısını iki katına çıkardı

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB ülkelerinden bir grup haber ajansına verdiği mülakatta, uçakların üye ülkeler ile komşu ülkelerdeki yangınlarda kullanılacağını bildirdi.

Lenarcic, 28 araç arasında 10 Canadair yangın söndürme uçağı, 14 hafif amfibi uçak ile 4 helikopter bulunduğunu, bu yazın yangın söndürme ekipleri için yoğun geçmesini beklediklerini söyledi.

Bu yılın önceki yıllara kıyasla daha kuru geçtiğini belirten Lenarcic, olağan dışı kuru hava ile artan sıcaklıkların birleşiminin orman yangınları için uygun ortamı oluşturduğunu hatırlattı.

Lenarcic, uçaklara ilave olarak 400'den fazla itfaiye personelinin de Yunanistan, Fransa ve Portekiz'de konuşlandırılmış olarak bekleyeceğini kaydetti.

Geçen yıl Avrupa'da kaydedilen en sıcak yaz yaşanmış, yaz aylarında Fransa, İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi birçok ülkede çok sayıda orman yangını çıkmıştı. Bunun üzerine AB Komisyonu, yangın söndürme filosunu güçlendirme kararı almıştı.

AB'nin yangın söndürme uçakları ve helikopterleri, kıtanın geneline yayılmış şekilde konuşlandırılıyor. Mevcut filo şu anda Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya ve İsveç'te hazır tutuluyor.

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