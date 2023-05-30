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Dünya
AA 30.05.2023 14:48

Avrupa Birliği'nden Kosova için uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin artmasının ardından Kosova ve Sırbistan liderleri arasında üst düzey bir toplantı yapılması için çalıştığını belirterek, Avrupa'nın yeni bir çatışmayı kaldıramayacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nden Kosova için uyarı

Borrell, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Brüksel'deki görüşmesi öncesinde Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin artmasına yol açan olaylar hakkında açıklama yaptı.

AB'nin şiddet içeren tüm eylemleri kınadığını belirten Borrell, NATO'nun Kosova Barış Gücünü (KFOR) desteklediklerini bildirdi.

Borrell, Kosova Başbakanı Albin Kurti bu sabah, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile de dün gece telefon görüşmeleri yaptığını ifade ederek, "Her iki tarafa da acilen ve ön koşulsuz şekilde gerginliğin düşürülmesi için gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundum. Her türlü tek taraflı adımdan kaçınılmalı, sükunet yeniden tesis edilmelidir." dedi.

"Yeni bir çatışmayı kaldıramayız"

Bunun için ilk aşamada Kosova'nın kuzeyindeki belediyelere Kosova polisinin operasyonlarının durdurulmasını, Sırp protestocuların da geri çekilmesini beklediklerini kaydeden Borrell, şunları söyledi:

"AB tarafların sorumlu davranmasını ve Kosova'nın kuzeyinde vatandaşların güveliğini garanti altına alan bir ortamı sağlayacak kalıcı çözüm bulunması için acilen AB'nin kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa dönmelerini, normalleşme yolundaki yeni anlaşmanın uygulanmasının yolunu açmalarını beklemektedir. Bunun için acil bir üst düzey toplantı düzenlemek üzere çalışıyorum. Güvenlik ve savunmadan sorumlu genel sekreter yardımcım Charles Fries'in bu amaçla Kosova'ya gitmesini istedim ve kendisi şu anda Kosova'da."

Borrell, aynı zamanda AB üyelerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve bugün alınabilecek olası tedbirleri görüştüklerini aktardı ve "Avrupa'da yeteri kadar şiddet yaşandı. Yeni bir çatışmayı kaldıramayız. Sözlerimin dinlenmesini ve insanların buna göre davranmasını ümit ediyorum." şeklinde konuştu

Kosova'daki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimlerin kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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