İngiltere'de enflasyon: Fiyatlar 18 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de mağaza fiyatları enflasyonu 2005'ten bu yana en yüksek seviyesinde.

Açıklama, İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yapıldı.

Nisan ayında süpermarketler ve perakende zincirlerinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre 8,8 arttı.

Bu artış mayıs ayında yüzde 9'a yükseldi.

Böylece, sektör kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana mağaza fiyat enflasyonu en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de gıda fiyatları enflasyonu yüzde 15,7'den yüzde 15,4'e geriledi.

Mart ayında yüzde 19,2 olan gıda enflasyonu son 45 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.