Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 30.05.2023 14:41

İngiltere'de enflasyon: Fiyatlar 18 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de süpermarket ve mağazalarda fiyatlar 18 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlar yüzde 9 arttı.

İngiltere'de enflasyon: Fiyatlar 18 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de mağaza fiyatları enflasyonu 2005'ten bu yana en yüksek seviyesinde.
Açıklama, İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yapıldı.

Nisan ayında süpermarketler ve perakende zincirlerinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre 8,8 arttı.

Bu artış mayıs ayında yüzde 9'a yükseldi.

Böylece, sektör kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana mağaza fiyat enflasyonu en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de gıda fiyatları enflasyonu yüzde 15,7'den yüzde 15,4'e geriledi.

Mart ayında yüzde 19,2 olan gıda enflasyonu son 45 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. 

ETİKETLER
İngiltere Enflasyon
Sıradaki Haber
AB ve ABD'li yetkililer ticaret ve teknolojiyi masaya yatıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
16:14
Fransa'da Korsikalı aktivistin hapishanede öldürülmesinde yönetim kusurlu bulundu
16:10
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'da
16:12
Trakya'da sağanak etkili oldu
16:00
Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi
15:57
Rusya: Ukrayna’daki merkezi karar alma noktalarını vurduk
Mısır’da 2 mumyalama atölyesi keşfedildi
Mısır’da 2 mumyalama atölyesi keşfedildi
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ