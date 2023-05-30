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Dünya
AA 30.05.2023 15:56

Rusya: Ukrayna’daki merkezi karar alma noktalarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Batılı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle Rusya’ya yönelik terör saldırılarının planlandığı merkezi karar alma noktalarının vurulduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna’daki merkezi karar alma noktalarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna’daki belirli hedeflere yönelik saldırılarda bulunduklarını anlatan Konaşenkov, “Son bir günde, Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’da Batılı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle Rusya’ya yönelik terör saldırılarının planlandığı merkezi karar alma noktalarına yönelik grup saldırısı yaptı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu.” dedi.

Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet ettiği binalarda hasarlar oluşmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'ya yapılan saldırının, Rusya’nın pazar günü Ukrayna'daki karar alma merkezine düzenlediği saldırının yanıtı olduğunu söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısıyla ilgisinin olmadığını belirtmişti.

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