Sağanak Yağışlı 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.05.2023 16:11

Fransa'da Korsikalı aktivistin hapishanede öldürülmesinde yönetim kusurlu bulundu

Fransa'da Korsikalı bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın Mart 2022'de hapishanede öldürülmesinde, yönetim boşluğundan kaynaklı bir dizi ihmal olduğu belirlendi.

Fransa'da Korsikalı aktivistin hapishanede öldürülmesinde yönetim kusurlu bulundu
[Fotograf: Reuters]

Fransız Parlamentosu Soruşturma Komisyonu, Colonna'nın ölümüne ilişkin 6 ay süren raporun sonucunu açıkladı.

Bu kapsamda 71 kişiyi dinleyen Komisyon, Colonna'nın ölümünde yönetimden kaynaklı birçok hata, eylemsizlik ve denetim eksikliğine işaret etti.

Komisyon ayrıca hapishanelerdeki mahkumların güvenlik ve sağlık durumuna ilişkin kusurların giderilmesi için 29 öneride bulundu.

Bu öneriler arasında, tehlikeli mahkumların tespiti ve izlenmelerinin güçlendirilmesi, psikiyatrik bozukluğu bulunanların kontrolünün iyileştirilmesi gibi maddeler öne çıktı.

Colonna'nın ölümü

Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele eden isimlerden Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Günlerce süren gösterilerde birçok işyeri ve araç ateşe verilmişti.

Colonna'nın ailesi de ihmali olduğu gerekçesiyle Fransız devletine dava açmıştı.

Korsika Adası

Napoleon Bonaparte'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.

ETİKETLER
Fransa Sendika
Sıradaki Haber
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Genel seçim sonucu Resmi Gazete'de
17:44
Ümraniye’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
17:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
17:32
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
17:28
Rusya: Ukrayna yönetiminin terör saldırılarına karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz
17:30
Fuat Oktay: Ekonomik tedbirler öncelikli olacak
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 sivil yaralandı
FOTO FOKUS
Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı
Rögar kapağına takılan otomobil böyle havalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ