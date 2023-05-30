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Dünya
TRT Haber 30.05.2023 17:11

İsrail'de ilik kanseri araştırması: Yüzde 90 başarı elde edildi

İsrail'de ilik kanseri tedavisi için önemli bir adım atıldı. Hadessa Üniversitesi'nde genetik mühendisliği teknolojisi kullanılarak yapılan deneysel çalışmanın sonucu başarılı.

İsrail'de ilik kanseri araştırması: Yüzde 90 başarı elde edildi

İsrail'de Hadessa Üniversitesi ilik kanseri üzerine araştırmasında umut verici sonuçlar geldi.

Araştırmada henüz tedavisi bulunmayan kanser türüne genetik mühendisliği teknolojisiyle müdahale edildi.

Tedavi ile hastaların bağışıklık sistemi güçlendirildi.

Güçlenen bağışıklık sistemi de kanserli dokuyu yok etti. 74 hastanın katıldığı araştırmada yüzde 90'lık iyileşme görüldü.

Araştırmayı yürüten bölümün başkanı İsrail'de tedaviyi uygulamak için bekleyen 200 hasta daha olduğunu belirtti.

Tedavinin karmaşık yapısı sebebiyle her hafta ancak bir kişinin tedavi sürecine dahil edilebildiğini ifade etti.

Deneysel tedavi gelecek aylarda ABD'de de uygulanmaya başlayacak.
 

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