Birçok kent bombalandı. Askeri bölgelerle birlikte yerleşim yerleri de hedef alındı.

Saldırıya uğrayan kentlerde sivillerin çoğu evini terk etti. Kimi bir başka kente gitti, kimi bir başka ülkeye kaçtı.

Ukrayna'ya saldırı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emirle başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı.

Savaşın ikinci gününde başkent Kiev'de sirenler yankılandı, patlamalar yaşandı. Rusya, Çernobil'i de ele geçirdi.

Saldırılar üzerine Batı, Rusya'ya art arda yaptırım kararları aldı. Bazı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarıldı.

Saldırıların 4. gününde Putin nükleer kuvvetlerin yüksek alarm konumuna getirilmesini emretti. Washington'dan, "Kendimizi savunma kabiliyetimiz var” yanıtı geldi.

Taraflar müzakere masasına ilk kez saldırıların 5'inci gününde oturdu ancak bir sonuç çıkmadı.

Kiev'in yanı sıra Sumi, Harkiv ve Herson da yoğun saldırılara maruz kaldı. 8'inci günde Rusya Herson kentinin kontrolünü ele geçirdi. Aynı gün müzakerelerin ikinci turu yapıldı, taraflar insani koridor oluşturulması konusunda anlaştı.

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı

Çatışmalarda en kritik gelişme, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 9. gününde yaşandı.

Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Dünya adeta nefesini tuttu, ne olacağını bekledi.

6 reaktörden biri isabet alsa da korkulan olmadı; ancak olası bir dehşet senaryosunun ilk belirtisi olarak kayda geçti.

Dünyanın gözü Antalya'daydı

Saldırıların 15'inci gününde dünyanın gözü Antalya'daydı.

Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ilk kez bir araya geldi.

Rus ordusu saldırılarına devam etti. Mariupol'deki bir doğum hastanesi hedef alındı önce, sadece bir gün sonra Harkiv'de 330 hastanın tedavi gördüğü bir psikiyatri hastanesi vuruldu.

Savaşın 17'nci gününde ise Mikolayiv'de bir onkoloji hastanesi saldırıya uğradı.

Zelenskiy: NATO üyelerinde Ukrayna için birleşme cesaretini görmüyorum

Gelişmeler üzerine Zelenskiy, NATO'yu yeterince müdahil olmamakla suçladı.

"Ukrayna'nın NATO’ya kabul edilmesi ile ilgili ortak bir uzlaşı görmüyorum. O yüzden biz artık NATO kelimesine bağlanmıyoruz. NATO üyelerinde Ukrayna için birleşme cesaretini görmüyorum” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 21'inci gününde Brüksel'de NATO savunma bakanları bir araya geldi.

Yoğun diplomasi trafiği sürerken Rusya, 24'üncü günde Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.

Saldırıların 29'uncu gününde Brüksel hareketliydi. NATO Liderler Zirvesi toplandı, Ukrayna'ya saldırılar kınandı, destek mesajı verildi.

Ancak destek açıklamalarını Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceği ifadeleri takip etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 1 ay geride kaldı. Ancak taraflar çatışmaları sona erdirecek ortak bir nokta bulabilmiş değil. Barış umudu, süren çatışmaların yol açtığı belirsizlikte kaybolmuş görünüyor.