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Dünya
AA 03.06.2023 16:05

Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında 5 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik dün düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesine yönelik saldırılarında 5 kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

Gladkov, Telegram kanalından Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik dün saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, "Bölgedeki Sobolevka köyüne 'Grad' çok namlulu roketatar füzeleri fırlatıldı. Maalesef 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Şebekino idari bölgesine yönelik saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Burada son 24 saatte 8 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Gladkov, saldırılarda bazı binalar, gaz dağıtım ağı, su ve elektrik hattının hasar gördüğünü kaydetti.

Belgorod bölgesine yönelik saldırılar sürüyor

Rusya'nın Belgorod bölgesine zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Vyaçeslav Gladkov, dün, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırısında 2 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.

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