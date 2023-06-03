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Dünya
AA 03.06.2023 15:13

Almanya’da DİTİB’e bağlı camiye ırkçı mektup gönderildi

Almanya’da Diyanet Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi'ne ırkçı ifadeler içeren mektup gönderildiği duyuruldu.

Almanya’da DİTİB’e bağlı camiye ırkçı mektup gönderildi
[Fotograf: TRT Haber]

DİTİB Merkez Camisi Derneği Başkanı Yusuf Aydın, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Duisburg kentindeki camiye gönderilen ırkçı mektubu emniyet teşkilatıyla paylaştıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Posta yoluyla camimize üzerinde gamalı haç ve 'NSU 2.0' imzası bulunan tehdit içerikli mektup gönderildi. Derin üzüntü duyuyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslimini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Aydın, şimdiye kadar camiye 12’nin üzerinde tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildiği bilgisini paylaştı.

Bremen'deki Selimiye Camisi'ne asılan Türk bayrağına zarar verildi

DİTİB Basın Ofisi, terör örgütü PKK yandaşının Bremen’deki Selimiye Camisi’nin duvarında asılı bulunan Türk bayrağını kopararak kaçtığı bilgisini paylaştı.

Bremen Selimiye Camisi Derneği Başkanı Hidayet Tekin, camide hafta sonu yapılacak kermes etkinliği için Türk, Alman ve DİTİB bayraklarını caminin duvarına astıklarını belirterek, “Terör örgütü yanlısı bir saldırganın hedefinin sadece Türk bayrağı olduğunu kameradan gördük. Yüzünü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile kapatan saldırgan, Türk bayrağımızı kopartıp kaçtı. Hemen ardından polisi arayarak bilgi verdik ve kamera kayıtlarını paylaştık. Polis, inceleme başlattı” dedi.

Çirkin saldırının görüntülerinin daha sonra saldırgana ait sosyal medya hesabından paylaşıldığını tespit ettiklerini anlatan Tekin, sosyal medyadaki videoda saldırganın park alanında Türk bayrağını yakarak çiğnediğinin görüldüğünü söyledi.

Tekin, polisin olayla yoğun şekilde ilgilendiğini ve caminin güvenliğini sağladığını belirterek, söz konusu görüntüyü de sosyal medyadan kaldırttığını sözlerine ekledi.

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