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Dünya
AA 03.06.2023 15:30

Almanya’da aşırı solcu kadının hapse çarptırılmasını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma

Almanya’da Neonazilere yönelik saldırılar düzenlediği suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E’nin hapis cezasına çarptırılmasının protesto edildiği Leipzig kentindeki eylemde göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Almanya’da aşırı solcu kadının hapse çarptırılmasını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma

Alman basınında yer alan haberlerde yüzlerce kişinin Lina E’ye hapis cezası verilmesini protesto etmek için dün gece düzenlenen yürüyüşün ardından Connewitz semtindeki Wiedebach Meydanı'nda bir araya geldiği, aralarındaki maskeli göstericilerin polise taş ve havai fişek attığı belirtildi.

Çok sayıda otomobile zarar veren göstericilerin Connewitz caddelerinde kurdukları barikatları yaktıkları, polisin biber gazı ve TOMA ile müdahale ettiği kaydedildi.

Leipzig polisinden yapılan açıklamada yanan barikatların polis koruması altında itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Olayda çok sayıda polisin yaralandığı ve birinin hastanede tedavi edildiği belirtilen açıklamada 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

"Kamu huzurunu bozma", "yaralama", "polise saldırı", "mülke zarar verme" ve "Patlayıcı Maddeler Yasası'nı" ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olaylar sırasında kimliği belirsiz kişinin saldırdığı gazetecinin hafif yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Leipzig polisi, bugün yapılması planlanan gösteriyi yasakladı.

Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada 31 Mayıs'ta 28 yaşındaki Lina E'ye "suç örgütüne üye olmak"tan 5 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede sanıkların 2018-2020 yıllarında Leipzig, Wurzen ve Eisenach kentlerinde 13 kişinin yaralandığı Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği, Lina E'nin bu saldırılarda grubun lideri olduğu öne sürülmüştü.

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