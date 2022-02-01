NATO, üye ülkelerin kolektif savunma amacıyla ittifakın Doğu sınırını kuvvetlendirdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere müttefiklerin bir kısmı bu yönde ilerledi.

Bu kapsamda Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat desteği sürüyor. Doğu Avrupa ülkelerinde sınıra İngiltere komutasında 4 çok uluslu tabur yerleştirildi.

Danimarka, Litvanya’ya bir fırkateyn, dört F-16 yolladı. Almanya ve Fransa ise Moskova ile daha ılımlı bir iletişimden yana.

Avrupa Birliği üyeleri de Rusya-Ukrayna geriliminde "tek ses" olmaktan uzak.

Brüksel’de bir araya gelen AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, “ortak tavır” mesajı verseler de içeride bölünmüşlük hakim.

Almanya kendi üretimi olan ağır silahların Rusya’ya karşı kullanılmasına izin vermiyor.