Filistinli Ömer Abdulmecid Esad, 80 yaşındaydı. 12 Ocak'ta arabasıyla Batı Şeria'daki evine giderken İsrail askerleri tarafından durdurulup gözaltına alındı.

Yakınlardaki terk edilmiş bir binaya götürüldü. İsrail askerleri tarafından yere yatırılıp kelepçelendikten sonra, ağzına bir bez parçası tıkanıp, gözleri bağlandı.

Yaşlı Filistinli kalp krizi geçirdi

Olay yerinde kalp krizi geçiren 80 yaşındaki Filistinli çok geçmeden hayatını kaybetti. İsrail askerleri Esad'ı bırakarak olay yerini terk etti.

Olay sonrasında Ömer Esad'ın ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, olaya açıklık getirilmesi için İsrail hükümetiyle temas halinde olduklarını belirtti.

İsrail ordusu, ilk açıklamasında İsrail askerlerinin bölgede "terörle mücadele operasyonu yürüttüğü"nü iddia etse de, daha sonra olayla ilgili soruşturma açtığını duyurdu.

İsrailli askerler cezalandırıldı

Son günlerde medyaya Amerikalı yetkililerin, ABD vatandaşı olan Esad'ın ölümü konusunda İsraillilere baskı yaptığı haberleri yansıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta İsrail ordusuna, 80 yaşındaki Filistinlinin ölümüyle ilgili bulguların neden hala açıklanmadığını sordu.

İsrail ordusu, soruşturmanın tamamlandığını, iki İsrail askerinin görevden alındığını, bir askere ise kınama cezası verdiğini duyurdu.

