Biri 24, diğeri 29 yaşındaydı.

Görevleri başında kurşun yağmuruna tutuldular. Kafalarına açılan ateş sonucu hayatlarını kaybettiler.

2 polis çelik yelek giydikleri için şüpheliler tarafından doğrudan kafalarına ateş edilerek öldürüldü.

Yaşanan saldırı sırasında polislerin telsizlerinden geçtikleri son anonsları " Bize ateş ediyorlar " oldu.

Şüphelilerin Alman olduğu ortaya çıktı

Soruşturmanın ilk gününde şüphelilerin Alman olduğunun açıklanması kamuoyundaki şoku daha da artırdı.

Zanlılardan birinin avcılık lisansı olduğu ve otomobilinin bagajında ölü bir hayvan bulunduğu belirtildi.

Zanlının 24 yaşındaki kadın polisi, durumu anons ederken başından vurduğu açıklandı.

Silahını kullanmaya fırsat bulamayan kadın polis olay yerinde,diğeri ise hastane yolunda hayatını kaybetti.

Yapılan aramalarda bazı silahlar da ele geçirildi. Zanlılardan Andreas Schmitt'in avcılık için aldığı 2008 ve 2020 silah bulundurma ruhsatlarının iptal edildiği ortaya çıktı.

