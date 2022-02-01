Yunanistan'da cami karşısına "Meriç’in İslamlaştırılması hemen durdurulsun" yazan pankart asılması tepki çekti

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) tarafından yazılı açıklama yayımlandı.

"Ülkemizde ırkı haksız yere inkar edilen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının dinini de yok sayarak azınlığımızı kendi bakış açılarına göre şekillendirme çabasındadırlar."

"Bu tip faşist düşünceleri ve saldırıları şiddetle kınıyoruz"

Bölgede insan, dil, din, ırk ayırmadan huzur içerisinde yaşamını sürdüren Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının bu konuda örnek alınması ve hak ettiği muameleyi görmesinin zaruri olduğu vurgulandı.

"Bu ve bu tip faşist düşünceleri ve saldırıları şiddetle kınıyor ve bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz."

Başkent Atina'da da 23 Ocak'ta bir mescidin bulunduğu binanın önüne patlayıcı atılmıştı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmamış, binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana gelmişti.