Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, yazılı açıklamasında, Myanmar'daki 1 Şubat 2021 darbesinin ülkedeki insani duruma yönelik olumsuz etkilerini değerlendirdi.

BM üyesi ülkelerin geç olmadan Myanmar için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Şimdi konuşma değil somut şeyler yapma zamanıdır. Uluslararası camia, Myanmar cuntasının silah, fon ve meşruiyetini kesmek için güçlü adımlar atmalıdır."

Andrews, Myanmar ordusuna hangi ülkenin ne kadar silah gönderdiğine dair rapor hazırlanacağına dikkat çekti.

"BM Güvenlik Konseyi bir yıldır kapsamlı bir silah ambargosu uygulamadı. Myanmar cuntasına gönderilen silahlarla masum insanlar öldürülmeye devam edildi."

Myanmar ordusunun sivillere yönelik cinayet, işkence, kaçırma ve özel mülkü yağmalama gibi suçlar da işlediğine işaret eden Andrews, darbenin birinci yılında insanlığın en iyi ve en kötü halinin Myanmar'da gözler önüne serildiğini söyledi.

Andrews, Myanmar ordusunun ölümcül şiddetine rağmen halkın darbeye büyük bir cesaretle karşılık verdiğini vurgulayarak Myanmar halkının uluslararası camiadan daha güçlü destek hak ettiğini ifade etti.

BM'den Myanmar için 826 milyon dolar insani yardım planı

Öte yandan, BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, darbenin ardından yoksulluğun giderek arttığı Myanmar için 2022 İnsani Yardım Planı'nı açıkladı.

Laerke, plan kapsamında uluslararası camiaya toplam 826 milyon ABD doları yardım talebinde bulunulacağını belirterek yardımların 6,2 milyon kişiye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Myanmar'da yaklaşık 14,4 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale geldiğini vurgulayan Laerke, 2022 yardım planı kapsamında istenen bu miktarın, geçen yıl talep edilenin iki katından fazla olduğuna işaret etti.

Laerke, darbeden bu yana 400 binin üzerinde sivilin yerinden edildiğini kaydederek evini terk eden çok sayıda sivilin ya Tayland veya Hindistan sınırında ya da ormanlık alanlarda sağlıksız şartlar altında hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.

COVID-19 ve askeri darbenin olumsuz etkisinin ülke genelinde yaklaşık 25 milyon kişiyi yoksulluğa sürüklediği bilgisini paylaşan Laerke, 13 milyonun üzerinde kişinin ise gıda güvensizliği altında yaşadığını ve bu rakamın yükselmesinden korkulduğunu vurguladı.

Laerke, Myanmar'da zor durumdaki insanlara yardım ulaştırılabilmesinin, yardım planına sağlanacak fonlara bağlı olduğunu belirtti ve insani yardım kuruluşlarının yerinden edilen sivillere erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.