İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Ukrayna krizi bağlamındaki son gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Draghi'nin krizin ağırlaşmasıyla ortaya çıkacak ciddi sonuçların ışığında, gerilimi düşürmek için çalışmanın önemine vurgu yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, iki liderin, söz konusu krize sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm için çalışmanın yanı sıra güven ikliminin inşa edilmesine yönelik ortak taahhüt üzerinde mutabık oldukları vurgulandı.