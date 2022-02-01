Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de son bir yılda ev kiraları yüzde 14 arttı
[Fotoğraf: AFP]
Amerika Birleşik Devletleri'nde konutlara talep arttı. Ev kiraları fırladı. New York gibi yoğun nüfuslu şehirlerde bu artış yüzde 40'lara kadar yükseldi.
Washington Post gazetesi, araştırma şirketi Redfin verilerine dayandırdığı analiz haberi yayınladı.
Buna göre, ülke genelinde ev kiraları son bir yılda yüzde 14 arttı.
New York , Miami ve Austin gibi yoğun nüfuslu bölgelerde artış yüzde 40'lara kadar çıktı.
Bunun sebebi olarak, salgın döneminde ekonomide yaşanan duraklama gösterildi.
Ülkede asgari ücretle çalışanların maaşının yarısından fazlasını kiraya vermek zorunda kaldığı aktarıldı.
Milyonlarca Amerikalının yaşam standartlarını yeniden değerlendirmek zorunda kaldığı anlatıldı.
Analizde, artan kira ücretlerinin bu yıl enflasyonda itici bir güç olması beklenirken bunun ABD hükümeti için süregelen bir politika sorunu olduğuna vurgu yapıldı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 18:18
- 18:11
- 18:02
- 17:57
- 18:15
Sıradaki Haber
İtalya ve Rusya 'Ukrayna krizi'ni görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz