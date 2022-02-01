Washington Post gazetesi, araştırma şirketi Redfin verilerine dayandırdığı analiz haberi yayınladı.

Buna göre, ülke genelinde ev kiraları son bir yılda yüzde 14 arttı.

New York , Miami ve Austin gibi yoğun nüfuslu bölgelerde artış yüzde 40'lara kadar çıktı.

Bunun sebebi olarak, salgın döneminde ekonomide yaşanan duraklama gösterildi.

Ülkede asgari ücretle çalışanların maaşının yarısından fazlasını kiraya vermek zorunda kaldığı aktarıldı.

Milyonlarca Amerikalının yaşam standartlarını yeniden değerlendirmek zorunda kaldığı anlatıldı.

Analizde, artan kira ücretlerinin bu yıl enflasyonda itici bir güç olması beklenirken bunun ABD hükümeti için süregelen bir politika sorunu olduğuna vurgu yapıldı.



