Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da okulda operasyon
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Almanya'nın Hamburg kentindeki okula silahlı bir kişinin girdiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Boşaltılan okulda polisin şüphelileri araması devam ediyor
Hamburg kenti Jenfeld bölgesinde içinde bin 500 öğrenci bulunan okula silahlı bir kişinin girdiği ihbarı üzerine polis alarma geçti.
Bölgede geniş çaplı önlem alan polis, okulu boşalttı, velilerden çocuklarıyla birlikte okulun uzağındaki bir noktada bulunan otopark alanında toplanmalarını istedi.
Polisten yapılan açıklamada, ihbara konu olan silahlı kişinin okul binasına veya bölgesine girdiğinin net olmadığı bilgisi verildi. Özel kuvvet polislerinin okuldaki operasyonu sürüyor.
Etiketler: Almanya
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